FirenzeViola

Fiorentina, sempre la stessa storia. Gol preso da palla inattiva allo scadere: 2-2 col Torino

Fiorentina, sempre la stessa storia. Gol preso da palla inattiva allo scadere: 2-2 col TorinoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:45Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

La Fiorentina vede sfumare ad un passo dal traguardo la vittoria contro il Torino. Al Franchi finisce 2-2 una partita che ha evidenziato gli ormai noti limiti difensivi di una squadra che prende gol praticamente ogni volta che viene attaccata, tanto più da palla inattiva. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per gli ospiti dopo una dormita difensiva che libera Casadei, poi però i viola sono bravi a ribaltarla nel secondo tempo con Solomon e Kean che trovano due grandi gol.

Ma proprio quando la vittoria era a un passo, Maripan di testa su palla inattiva batte De Gea e pareggia la sfida. Fiorentina che resta dunque in fondo alla classifica con 18 punti, agganciando il Lecce che giocherà domani.