FirenzeViola
Fiorentina, sempre la stessa storia. Gol preso da palla inattiva allo scadere: 2-2 col Torino
FirenzeViola.it
La Fiorentina vede sfumare ad un passo dal traguardo la vittoria contro il Torino. Al Franchi finisce 2-2 una partita che ha evidenziato gli ormai noti limiti difensivi di una squadra che prende gol praticamente ogni volta che viene attaccata, tanto più da palla inattiva. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per gli ospiti dopo una dormita difensiva che libera Casadei, poi però i viola sono bravi a ribaltarla nel secondo tempo con Solomon e Kean che trovano due grandi gol.
Ma proprio quando la vittoria era a un passo, Maripan di testa su palla inattiva batte De Gea e pareggia la sfida. Fiorentina che resta dunque in fondo alla classifica con 18 punti, agganciando il Lecce che giocherà domani.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaFiorentina, sempre la stessa storia. Gol preso da palla inattiva allo scadere: 2-2 col Torino
Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4di Alberto Polverosi
Le più lette
2 Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Solomon determina, Kean si sblocca, Dodò in affanno. E i cambi non funzionano
FirenzeViolaFiorentina, sempre la stessa storia. Gol preso da palla inattiva allo scadere: 2-2 col Torino
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com