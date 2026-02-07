Dentro Fabbian e Ndour per il finale di Fiorentina-Torino

Al 72' di Fiorentina-Torino, Vanoli cambia il centrocampo. Dentro Fabbian e Ndour che prendono il posto di Mandragora e Brescianini nel reparto con Fagioli per gli ultimi minuti di gara sul punteggio di 2-1.