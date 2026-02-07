Fiorentina-Torino 0-1, Casadei sblocca la gara: che dormita viola

Fiorentina-Torino 0-1, Casadei sblocca la gara: che dormita viola
Il Torino passa in vantaggio contro la Fiorentina al 26' del primo tempo. Ad aprire le marcature è Cesare Casadei, che sorprende Fagioli, Comuzzo e soprattutto Dodo che prova a metterlo in fuorigioco ma lo lascia tutto solo davanti a De Gea: il centrocampista granata insacca di testa alle spalle di De Gea e porta in vantaggio i suoi.