Mandragora ruba palla, Solomon trova un gioiello: la Fiorentina pareggia

Mandragora ruba palla, Solomon trova un gioiello: la Fiorentina pareggiaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:00Primo Piano
di Redazione FV

Pochi minuti dopo la brutta notizia dell'infortunio a Gudmundsson, la Fiorentina trova il pari contro il Torino al Franchi. Mandragora ruba palla a Gineitis, Solomon da fuori area prende la mira a centra il sette: Paleari non può nulla e il punteggio torna in parità al Franchi. I granata protestavano per un presunto fallo al momento del recupero del pallone ma per arbitro e VAR è tutto buono.