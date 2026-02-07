Kean è tornato e porta in vantaggio la Fiorentina: gol da 2024/25

Moise Kean è tornato e porta in vantaggio la Fiorentina al 58' della partita contro il Torino. L'attaccante inizia e chiude l'azione del vantaggio, un po' come aveva abituato tutti a fare nella stagione 2024/25. Sponda perfetta per Solomon che trova alla grande Harrison: l'inglese imbuca per Kean che di prima calcia potente sul primo palo, Paleari non può nulla e la Fiorentina è in vantaggio al Franchi. Dopo la rete Kean è andato a festeggiare prima con la Curva, poi con Vanoli.