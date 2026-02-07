Problemi per Gudmundsson dopo una botta, Vanoli inserisce Harrison

Inizia male il secondo tempo della Fiorentina: pochi minuti dopo l'inizio della seconda frazione, Gudmundsson ha preso un colpo forte a centrocampo e ha chiesto il cambio. L'islandese è rimasto a terra con le mani al volto ed è stato accompagnato a braccio fuori dal campo per una botta presa al piede sinistro. Vanoli deve operare un cambio ed inserire al suo posto Jack Harrison.