Dopo due giorni di svago, oggi la ripresa. Fiorentina in campo nel pomeriggio

Dopo due giorni di riposo, la Fiorentina riattacca la spina e torna a lavorare al Viola Park. Sabato infatti, dopo l'amichevole col Manchester United che ha chiuso la tournée inglese, Stefano Pioli aveva concesso 48 ore di svago ai suoi giocatori, fissando la ripresa degli allenamenti per martedì. La squadra si ritroverà oggi pomeriggio al centro sportivo di Bagno a Ripoli e svolgerà la seduta d'allenamento di ripresa verso l'ultimo sprint della preparazione estiva.