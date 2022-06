DODÔ, C'è l'offerta viola: domani si potrebbe chiudere

Una delle notizie odierne più lette sulla pagina di FirenzeViola.it riguarda la trattativa tra Fiorentina e Shakhtar Donetsk per Dodô. Gli uomini di mercato viola hanno offerto una cifra di circa 12 milioni per l'esterno brasiliano, ma al tempo stesso hanno fatto sapere che non rilanceranno ancora. Domani potrebbe essere il giorno chiave, quello decisivo per questa operazione.

