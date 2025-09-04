Diogo Leite e il retroscena sulla Fiorentina: aveva offerto 9 milioni di euro
Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è il retroscena di mercato riportato da Kicker, secondo cui l’Union Berlino ha rifiutato almeno tre offerte da circa 9 milioni per il difensore Diogo Leite. Una di queste proposte è stata avanzata dalla Fiorentina. CLICCA QUI per la news completa!
FirenzeViolaUn avvio di stagione senza gol ma in ottime condizioni fisiche: il secondo anno di Kean e un’alchimia da trovare con i nuovi compagni di reparto
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
