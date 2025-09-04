Diogo Leite e il retroscena sulla Fiorentina: aveva offerto 9 milioni di euro

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è il retroscena di mercato riportato da Kicker, secondo cui l’Union Berlino ha rifiutato almeno tre offerte da circa 9 milioni per il difensore Diogo Leite. Una di queste proposte è stata avanzata dalla Fiorentina. CLICCA QUI per la news completa!