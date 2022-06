DIFESA, Da Milenkovic a Quarta: che sia restyling?

Tra gli articoli più letti di quest'oggi su FirenzeViola.it c'è la copertina di mezzanotte, firmata dal direttore Tommaso Loreto e dedicata alla difesa della Fiorentina e ai possibili scossoni di mercato che la attendono. Eccone di seguito un paio di estratti (clicca QUI per leggere l'integrale):

"Di certo c’è che prima di qualsiasi altro nodo da sciogliere andrà affrontata la questione relativa al futuro di Milenkovic, colonna centrale della difesa ma inevitabilmente anche pezzo pregiato sul mercato per il quale non sono mai mancati interessi. (...) In mezzo non sembrano mancare idee su come aumentare la concorrenza in un reparto dove Quarta sarà il primo ad aver voglia di rivincita come ha confermato il suo procuratore su queste pagine".