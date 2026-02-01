Difesa da incubo: Fiorentina corre ai ripari negli ultimi giorni di mercato

vedi letture

La Fiorentina arriva alle ultimissime ore della sessione invernale con l’obiettivo primario di rinforzare la difesa, reparto attualmente tra i più deboli della Serie A e giudicato da “zona retrocessione” per come sta concedendo gol e partite perse. Dopo aver dato la priorità negli scorsi giorni agli esterni e alle mezzali per consentire a Paolo Vanoli di adattare il modulo, adesso la necessità urgente è un difensore centrale per tamponare una retroguardia che ha già perso i centrali Marì e Viti e ha subito 36 reti in 23 gare. La dirigenza viola sta lavorando su più piste: Daniele Rugani dalla Juventus è ormai atteso a ore al Viola Park e oltre al centrale, la Fiorentina sta valutando l’arrivo di un terzino duttile come Gabriele Zappa, che potrebbe dare soluzioni anche sulla fascia destra, oltre a garantire alternative nel pacchetto arretrato. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.