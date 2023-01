DI NUOVO KOUAMÉ DAVANTI, COME IKONÉ. IN DIFESA TORNA DODO

Qualche dubbio ancora in ballo per Vincenzo Italiano ma lo zoccolo duro della formazione che sfiderà la Lazio stasera alle 18 è deciso. In porta ci sarà il solito Terracciano con Sirigu che si accomoderà in panchina per la sua prima con la nuova maglia. Anche in difesa quasi tutto deciso: nonostante il ritorno di Quarta dovrebbero essere ancora una volta Milenkovic e Igor a guidare il reparto completato da Biraghi e dal ritorno sulla destra di Dodo.

A centrocampo piccolo ballottaggio tra Mandragora e Duncan per chi giocherà al fianco di Amrabat, con l'italiano in questo momento in vantaggio. Poi c'è l'attacco dove Italiano valuta le scelte migliori da fare.

Detto di Brekalo che non ci sarà, Nico Gonzalez dovrebbe tornare dal 1' con Bonaventura dietro la punta e Ikoné dall'altra parte. Kouamé ha buone chance di giocare la sua seconda partita da prima punta, con buona pace di Cabral e soprattutto di Jovic che dovrebbe sedere ancora una volta in panchina.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 77 Marusic, 15 Casale, 13 Romagnoli, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 7 Felipe Anderson, 20 Zaccagni.

A disposizione: 1 Maximiano, 31 Adamonis, 29 Lazzari, 4 Patric, 34 Gila, 88 Basic, 6 Marcos Antonio, 5 Vecino, 96 Fares, 11 Cancellieri, 18 Romero, 17 Immobile.

Allenatore: Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 34 Amrabat, 38 Mandragora; 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 22 Gonzalez; 99 Kouame.

A disposizione: 56 Sirigu, 31 Cerofolini, 23 Venuti, 15 Terzic, 16 Ranieri, 28 Martinez Quarta, 41 Amatucci, 32 Duncan, 72 Barak, 8 Saponara, 7 Jovic, 9 Cabral.

Allenatore: Italiano.