De Gea al top, Dodo e Pongracic a seguire: ecco chi eccelle nel minutaggio
Uno dei focus che ha riscosso maggior interesse oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato quello dedicato ai giocatori fin qui più impiegati da Stefano Pioli in questo avvio di stagione, basandosi sul minutaggio in campo nelle prime nove uscite stagionali tra campionato e Conference League. In cima alla lista dei calciatori con il più alto minutaggio non può non esserci David De Gea. Il portiere è infatti primo in solitaria con 810' giocati non avendo saltato una partita neanche in Conference, a discapito del giovane Martinelli ancora fermo 0'. A seguire dietro all'ex United troviamo Dodo, che con 783' giocati risulta essere primo tra i giocatori di movimento impiegati dalla Fiorentina, nonostante il rendimento non sia paragonabile a quello dello scorso anno. A seguire i tre giocatori dietro ai due sopra citati nella classifica del minutaggio sono sempre apparteneti al reparto difensivo, che al di là della variazione di modulo subita contro il Como, è stato quello meno toccato da stravolgimenti di uomini. Pongracic con 741', Gosens con 707' e Ranieri leggermente più staccato a 663', tracciano un solco netto rispetto al resto della rosa.
