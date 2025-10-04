Dalla Roma alla Juventus: ecco dove seguire le prossime sette gare della Fiorentina

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva. Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle che saranno in co-esclusiva con Sky. La partita di domenica prossima tra Fiorentina e Roma, in programma alle ore 15 all'Artemio Franchi, sarà trasmessa da DAZN. Questo il programma tv delle prossime partite:

6^ GIORNATA

03/10/2025 Venerdì 20.45 Verona-Sassuolo DAZN/SKY

04/10/2025 Sabato 15.00 Lazio-Torino DAZN

04/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Lecce DAZN

04/10/2025 Sabato 18.00 Inter-Cremonese DAZN

04/10/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Como DAZN/SKY

05/10/2025 Domenica 12.30 Udinese-Cagliari DAZN

05/10/2025 Domenica 15.00 Bologna-Pisa DAZN

05/10/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Roma DAZN

05/10/2025 Domenica 18.00 Napoli-Genoa DAZN/SKY

05/10/2025 Domenica 20.45 Juventus-Milan DAZN

7^ GIORNATA

18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN

18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN

18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN

18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN

19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN

20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY

8^ GIORNATA

24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY

25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN

25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN

25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN

25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY

26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN

26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN

26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN

26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY

26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus DAZN

9^ GIORNATA

28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN

28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY

30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN

30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY

10^ GIORNATA

01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN

01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN

01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY

02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN

02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN

02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN

02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY

02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN

03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN

03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY

11^ GIORNATA

07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY

08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN

08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN

08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino DAZN

08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY

09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN

09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN

09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN

09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY

09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio DAZN

12^ GIORNATA

22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN

22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN

22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN

22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY

23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN

23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN

23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY

23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN

24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY

24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN