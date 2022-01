DAL C.S., Tutti negativi i tamponi. E su Biraghi...

La Fiorentina, dopo le recenti positività, ha effettuato anche oggi un nuovo giro di tamponi e, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, non sono emersi altri casi di Covid-19. Cristiano Biraghi, che aveva lasciato il ritiro di Coverciano, ha invece una semplice influenza e per questo resterà a casa a riposo. Nessuna novità invece per quanto riguarda i due calciatori che avevano contratto il virus prima della partita contro il Cagliari.