DAI DEBUTTANTI AI VETERANI: GLI IMPEGNI DEI VIOLA IN NAZIONALE

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Siamo giunti alla prima settimana di sosta della stagione calcistica 2023-24, in occasione della quale diversi giocatori della Fiorentina sono partiti alla volta delle proprie terre d'origini per onorare gli impegni con le rispettive rappresentative. S'inizierà dalla giornata di domani, giovedì 7, con la Serbia di Nikola Milenkovic contrapposta all'Ungheria per le qualificazioni agli Europei del 2024, per poi replicare domenica 10 al cospetto della Lituania. Tra circa ventiquattro ore sarà la volta anche dell'Under 20 italiana, con i giovani Pietro Comuzzo e Lorenzo Amatucci impegnati contro i coetanei della Germania per l'Elite League, così come lunedì 11 contro la Repubblica Ceca.

Nella notte di venerdì 8 scenderà in campo la Colombia di Yerry Mina per le qualificazioni alla Copa America 2024 contro il Venezuela, mentre il 13 col Cile. Stesso discorso valido per l'Argentina di Nicolas Gonzalez e del debuttante Lucas Beltran che l'8 affronterà l'Ecuador, mentre martedì 12 la Bolivia. Per le qualificazioni alla Coppa d'Africa la Costa d'Avorio di Christian Kouame si troverà faccia a faccia col Lesotho sabato 9, invece col Mali martedì 12. Sempre il 9 l'Italia di Cristiano Biraghi affronterà la Macedonia e il 12 l'Ucraina per le qualificazioni a Euro24, infine l'Under 21 dell'esordiente Michael Kayode l'8 si misurerà con la Lettonia, mentre il12 con la Turchia.

SERBIA (qualificazioni Europeo 2024)

-7/9 ore 20:45 vs Ungheria

-10/9 ore 20:45 vs Lituania

COLOMBIA (qualificazioni Copa America 2024)

-8/9 ore 01:00 vs Venezuela

-13/9 ore 02:30 vs Cile

ARGENTINA (qualificazioni Copa America 2024)

-8/9 ore 02:00 vs Ecuador

-12/9 ore 22:00 vs Bolivia

COSTA D'AVORIO (qualificazioni Coppa d'Africa 2024)

-9/9 ore 18:00 vs Lesotho

-12/9 ore 22:00 vs Mali

ITALIA (qualificazioni Europeo 2024)

-9/9 ore 20:45 vs Macedonia

-12/9 ore 20:45 vs Ucraina

ITALIA U21

-8/9 ore 16:00 vs Lettonia

-12/9 ore 18:30 vs Turchia

ITALIA U20

-7/9 ore vs Germania

-11/9 vs Repubblica Ceca