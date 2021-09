DA VLAHOVIC ALLA SERENITÀ RITROVATA: IL COMMISSO 3.0

Così come procede spedita la costruzione del nuovo Viola Park, allo stesso modo il progetto sportivo della Fiorentina va avanti, pur con i suoi alti e bassi. La presenza di Rocco Commisso in Italia nell'ultimo mese ha rasserenato un ambiente sempre elettrico, così lo stesso presidente è apparso in queste settimane decisamente meno sul piede di guerra rispetto ad altre occasioni. Che sia un buon viatico per il campionato e per la risoluzione delle questioni più spinose di casa Fiorentina, il Commisso 3.0 predica serenità e tranquillità per il suo terzo anno di presidenza.

Serenità anche sul rinnovo di Dusan Vlahovic, lo snodo principale per capire la direzione del futuro della Fiorentina e dello stesso attaccante. Commisso è tornato a parlarne stamani, certificando una volta di più la volontà della società viola di chiudere per il rinnovo. "Una cosa alla volta", ha detto il presidente, ammettendo anche come però la trattativa sia tutt'altro che chiusa anche se ben instradata.

Prosegue dunque la politica low-profile del presidente viola, sempre più orgoglioso della Fiorentina e del gioiello chiamato Viola Park (i cui costi sono saliti ulteriormente ad 87 milioni di euro) e voglioso finalmente di vedere invertita la rotta di una squadra che sta vivendo l'alba di una nuova era.