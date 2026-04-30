Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Allenamento mattutino per la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli scenderà in campo al Viola Park per continuare la preparazione del match di lunedì contro la Roma. Sotto la lente d’ingrandimento, gli infortunati. E in particolare Parisi e Gosens, entrambi in fase di recupero. 