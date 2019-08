DA "NUOVO MAICON" A ESUBERO DELL'INTER: ECCO DALBERT, LA SCOMMESSA DI PRADÈ

La Fiorentina ha il suo nuovo esterno sinistro e porta il nome di Dalbert Henrique Chagas Estevão, per tutti Dalbert. Dopo la partenza di Biraghi in direzione Inter, voluta fortemente dallo stesso giocatore ex Pescara, Pradè ha individuato nel brasiliano il profilo adatto ad andare a completare un reparto per il quale si cerca ancora un centrale d'esperienza.

Dalbert è la scommessa del direttore sportivo viola, che nel classe '93 spera di ritrovare quelle qualità messe in mostra al Nizza dove impressionò tutti tanto da essere stato pagato dai nerazzurri 20 milioni di euro. A Milano arrivò con grande curiosità nell'agosto del 2017, tanto da essere stato paragonato a Maicon nonostante la fascia di competenza fosse differente. Ma tant'è: di Maicon, in nerazzurro, Dalbert ha fatto vedere ben poco. E in due stagioni ha raccolto 26 presenze totali tra campionato e Coppa Italia, dove peraltro ha realizzato il suo unico, anche se bellissimo, gol.

Quest'estate con Conte poi le possibilità di guadagnarsi un posto nella formazione nerazzurra si sono ridotte ulteriormente e l'Inter si è messa in cerca di una soluzione per l'esterno sinistro. Prima sembrava fatta col Nizza, destinazione preferita del brasiliano che lì avrebbe ritrovato la squadra che lo aveva messo in vetrina, poi invece lo stesso club ha spinto per portare Dalbert in viola, così da concludere uno scambio di prestiti con Biraghi e mettere fine alla questione.

Il giocatore nativo di Barra Mansa, vicino a Rio De Janeiro, arriva alla Fiorentina in prestito secco e dovrà guadagnarsi il posto da titolare battendo la concorrenza del giovane Terzic e di Venuti, che contro il Napoli addattato da terzino sinistro non ha sfigurato. Montella è curioso di provare il suo nuovo esterno e come lui anche tutta Firenze. Le possibilità di vederlo subito in campo subito contro il Genoa ci sono, anche se non sono molte.

Di sicuro però c'è che per Dalbert, quella della Fiorentina è l'ultima chiamata: dovrà dimostrare di meritarsi un campionato come la Serie A.