DA COVERCIANO A FIRENZE IL PASSO È BREVE

La trattativa tra Fiorentina ed entourage di Giacomo Bonaventura procede spedita. Dopo essersi annusati nelle ultime settimane, la giornata di oggi è stata decisiva per l'affondo della società viola, che ancora deve trovare l'accordo con Mino Raiola - agente del giocatore - ma ha portato avanti la sua candidatura con forza.

Sul centrocampista c'è la fila: Atalanta, Benevento e Parma. Ma la Fiorentina ha l'appeal e il profilo giusto per il giocatore, svincolatosi dopo anni da protagonista al Milan (non senza il dente avvelenato) e voglioso, a 31 anni, di rimettersi in gioco. Le parti devono trovare la quadra per un giocatore che in rossonero era arrivato a guadagnare 2 milioni stagionali, cifra che la Fiorentina non sarebbe disposta a corrispondere. Si continua a trattare sulla base di un biennale ma alle cifre decise dalla Fiorentina: le parti troveranno il giusto compromesso? La sensazione è che nei prossimi giorni arriverà la soluzione del rebus.

Iachini intanto si immagina già un centrocampo che con un ulteriore innesto (Torreira in pole position) e Bonaventura dalla panchina potrebbe dire tanto nella Serie A pronta a prendere il via tra poco più di due settimane. Amrabat, Castrovilli e Pulgar attendono anche loro notizie sul fronte Bonaventura, mentre la Fiorentina prova a mettere a segno il primo colpo di questo mercato centrato sulle uscite fino a qui.

Il giocatore è già a Firenze per il ritiro della Nazionale: chissà che non si debba assentare per andare a firmare con la Fiorentina prima del termine del ritiro in compagnia di Biraghi, Chiesa e Castrovilli.