Calciomercato o montagne russe? E' la situazione di mercato della Fiorentina che ufficialmente non si sbilancia su nessuna operazione ma che lascia le situazioni aperte, tanto che si passa da (evidentemente false) accelerazioni al nulla di fatto. Con Pradè a Milano le occasioni di parlare con procuratori e intermediari si infittiscono e chissà che il dirigente non riesca in questi due giorni ad arrivare a qualche soluzione e a trovare quell'occasione chiesta da Commisso. Se dall'Inghilterra proprio oggi arrivano conferme su Torreira in prestito con possibilità di riscatto, in Italia l'affare resta tiepido con il Torino che non si sente escluso dalla corsa, forte di un Giampaolo che lo stima e lo conosce bene. Così per quanto riguarda Bonaventura, se per molti la corsia viola è preferenziale su quella per Benevento dove l'ex rossonero Inzaghi lo aspetta a braccia aperte, in realtà non ci sono ancora tutte le condizioni per chiudere la trattativa, con l'agente che non è certo un tipo accomodante (Raiola). Anche in attacco ormai Piatek è l'obiettivo principale, se non l'unico, ma la Fiorentina per ora non chiude l'operazione rischiando che si inserisca la Roma che con Juve e Napoli è ferma al palo nella girandola delle punte: tutti hanno un obiettivo ma nessuno si muove e chissà che la Fiorentina non sia alla finestra proprio per Milik o addirittura Dzeko. E per questo forse ci sarà bisogno ancora di un giro sulle montagne russe.