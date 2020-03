COVID-19, Non solo calcio: stop NBA, la F1 tentenna

Il Coronavirus sta stravolgendo l'intero mondo, tanto che l'Oms ha comunicato che quanto sta accadendo è una pandemia. Per questo, FirenzeViola.it ha deciso quotidianamente di aggiornare anche sulle notizie più importanti extra-calcio.

L'NBA SI FERMA - Costretta a fermarsi l'NBA, che nella giornata di ieri aveva già deciso di continuare solo a porte chiuse. La positività al Covid-19 di un giocatore degli Utah Jazz, Rudy Gobert, ha costretto la massima lega della pallacanestro americana a fermare momentaneamente tutte le gare. Da segnalare come solo lunedì scorso lo stesso Gobert si fosse reso protagonista in sala stampa di un gesto davanti ai giornalisti con il quale ha toccato tutti i microfoni in segno di scherno verso il virus. 16:03 - Anche Donovan Mitchell, compagno di Gobert, è risultato positivo al Coronavirus. Gobert avrebbe tenuto nello spogliatoio un comportamento negligente, toccando i compagni e le loro cose

LA F1 TENTENNA - Chi ancora non ha preso una decisione ufficiale è la Formula 1, nonostante il primo team costretto a dare forfait causa Coronavirus. La McLaren si è ritirata in vista del GP d'Australia visto il primo caso avuto nel team e negli scorsi giorni era stato annunciato che in caso di contagio sarebbe stato fermato tutto, ma ancora non è arrivata la decisione. Vettel e Hamilton si sono espressi duramente, sottolineando come loro pensino che tutto debba essere fermato.

CICLISMO - Cancellato il Tour de Bretagne, corsa nata nel 1967 e in programma dal 25 aprile al 1° maggio.

SCHERMA - Il Comitato esecutivo della FIE, la Federazione Internazionale di Scherma, riunitosi in videoconferenza nella notte, ha deliberato la sospensione dell'attività agonistica internazionale per i prossimi 30 giorni in seguito all'emergenza Coronavirus e allo stato di pandemia dichiarato dall'OMS.

TENNIS - Si ferma anche il mondo del tennis. L'ATP ha annunciato una sospensione di sei settimane del tour di tennis professionistico maschile a causa di problemi di salute pubblica e sicurezza per COVID-19.