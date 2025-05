Cosa significa la Conference per la Fiorentina: ranking e guadagni

Tra le notizie più lette di giornata su Firenzeviola.it c'è il focus sulla crescita nel ranking UEFA negli ultimi anni, grazie soprattutto alla Conference League. Nell'analisi si nota come fosse dal 2015 che la squadra viola non era così in alto come coefficiente UEFA raccolto giocando e vincendo in competizioni internazionali: crollata al posto numero 100 nel 2020, oggi la Fiorentina si trova invece al 33° posto.

Questo grazie ai 61.000 punti raggiunti con le due finali consecutive in Conference League e l'attuale qualificazione alle semifinali. Anche come incassi, l'anno scorso la Fiorentina ha guadagnato 16,2 milioni tra premi Uefa e market pool (la divisione dei proventi dei diritti tv) mentre quest'anno potrebbe sfiorare i venti.