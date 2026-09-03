Corsa a due Beto-Pellegrino: chi merita la maglia dal 1'? Vota il sondaggio!

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Il reparto offensivo della Fiorentina è al centro del dibattito viola dopo un avvio di stagione pessimo e un calciomercato che ha stravolto tutto in attacco. Sono arrivati Mateo Pellegrino dal Parma e Beto dall'Everton, ora tocca a Grosso capire come gestire i due attaccanti. Nei piani del tecnico, le due punte dovrebbero alternarsi al centro dell'attacco: l'argentino è arrivato prima ed è già rodato con due presenze da titolare, mentre il portoghese deve ancora ambientarsi dopo l'approdo dalla Premier. Da qui il ballottaggio, ma anche l'ipotesi di vederli insieme, in un attacco a due punte per dare più peso offensivo alla squadra viola in vista della sfida contro il Torino.

E voi cosa ne pensate? Chi merita una maglia da titolare tra Beto e Pellegrino? O la soluzione migliore è schierarli insieme dal primo minuto?

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