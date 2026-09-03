Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento a -2 dal Torino

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento a -2 dal TorinoFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina prosegue il suo programma di avvicinamento alla prossima sfida di campionato in programma sabato pomeriggio al Franchi contro il Torino, calcio d'inizio alle ore 15. Lo fa con un altro allenamento fissato in mattinata da Fabio Grosso e dal suo staff che dovranno valutare i tanti innesti sul mercato e capire chi potrà essere pronto per giocare sabato: la seduta odierna è prevista per le ore 10 al Viola Park.