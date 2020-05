CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Aggiorniamo quotidiani sulle notizie principali dai campionati europei alla prova del Coronavirus.

LA BUNDESLIGA E IL PRIMO SÌ - Manca solo l'annuncio ufficiale da parte della Federazione sulle date, ma il cancelliere Merkel e i governatori degli stati stati federati della Germania hanno trovato un accordo: la Bundesliga ricomincerà, senza pubblico come nel resto d'Europa, nella seconda metà di maggio. La data esatta sarà scelta dai dirigenti del massimo campionato tedesco. L'annuncio ufficiale del governo tedesco darà certamente un grande impulso all'eventuale ripartenza anche per quello che riguarda Liga, Premier League e naturalmente Serie A. Incassato il via libera dalla cancelliera Merkel per la ripresa del campionato, la DFL (Federcalcio tedesca) ha convocato una riunione generale tra i club di prima e seconda divisione, ovviamente in videoconferenza. L'associazione, i club e i rappresentanti del DFB discuteranno e decideranno sui dettagli della ripresa: oltre a programmare le date per la ripresa del campionato, che dovrebbe avvenire nella seconda metà di maggio, ci sono ancora da disputare semifinali e finali della Coppa di Germania.

SVOLTA ANCHE PER LA PREMIER - Notizia importante sul calcio inglese riportata dal Mirror. Il tabloid spiega che il pm Boris Johnson ha in mente un piano di riapertura in cinque punti che prevederebbe, come tappa finale, il ritorno dei tifosi sugli spalti già per il mese di ottobre. Domenica Johnson presenterà le 50 pagine del suo piano che vorrebbe attuare nella prima fase già da lunedì.

ANCHE LA LIGA SPERA - Un messaggio chiaro, che evidenzia la voglia della Spagna di ripartire coi giochi. La Liga, tramite i propri account social, ha fatto i complimenti alla decisione della Germania di ripartire la seconda metà di maggio con Bundesliga e Zweite Bundesliga. "Vogliamo congratularci con la Bundesliga per ripartire con la competizione nella seconda metà di maggio". Un messaggio da parte di un account ufficiale che lascia poco spazio alle interpretazioni.