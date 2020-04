CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-Serie A.

PREM'ER-LIGA: La Lokomotiv Mosca ha trovato un accordo con i suoi calciatori per una riduzione degli ingaggi del 40% per far fronte alla crisi finanziaria che seguirà all'emergenza Coronavirus. Non tutti in organico, però, hanno gradito questa decisione. Jefferson Farfan, ad esempio, in una diretta Instagram con l'ex compagno Roberto Guizasola, tra le risate dei due ha protestato: "Che giochino con tutto, ma non con i miei soldi. Mi hanno mandato un pezzo di carta in russo, non ho capito niente e l'ho strappato. Mi fanno schifo".

LIGA: La Real Sociedad tornerà ad allenarsi martedì prossimo. A renderlo noto è il club di San Sebastian tramite un comunicato ufficiale: "Nelle ultime quattro settimane i giocatori della prima squadra sono stati chiusi in casa, rispettando il programma fisico individuale che è stato fornito ad ogni calciatore. Una volta che il governo ha deciso che anche le attività non essenziali potranno ricominciare con il proprio lavoro, i giocatori della prima squadra avranno la possibilità di continuare il proprio lavoro individuale al centro sportivo di Zubieta da martedì. In nessun caso questo lavoro sarà di gruppo. Ogni calciatore potrà decidere di continuare questo lavoro individuale da casa o a Zubieta. Nel caso in cui venga effettuato al centro sportivo, sarà seguito seguendo i protocolli stabiliti e rispettando scrupolosamente le misure di sicurezza concordate con le autorità sanitarie".

SERIE B: Mauro Lovisa, patron del Pordenone, nelle ultime ore è risultato positivo al Coronavirus. Ma il numero uno dei ramarri, tra i personaggi più iconici delle categorie minori professionistiche, non si dà per vinto, al punto che il Messaggero Veneto, nella prima pagina odierna, titola così sulla questione: "Pordenone, Lovisa contagiato: 'Ma vincerò questa partita'".

LIGUE 1: Il giocatore del PSG Pablo Sarabia ha parlato della questione del taglio degli stipendi dovuto all'emergenza coronavirus: "I capitani ne stanno discutendo con la società. Qualunque cosa possiamo fare per aiutare PSG e Parigi in generale, proveremo a farlo".