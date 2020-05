CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

In questo periodo,di emergenza a causa del Coronavirus, ecco le principali notizie extracalcistiche delle ultime ore.

NBA - La prossima stagione di NBA, in attesa di capire come si concluderà quella attuale stoppata l'11 marzo scorso dall'emergenza Coronavirus, potrebbe partire a Natale con l'All Star Game ad aprile e le Finali a inizio agosto. Questo sarebbe il progetto in cantiere dalla massima lega di basket al mondo che rivoluzionerebbe quello che finora è stato il proprio calendario (avvio a ottobre e titolo a metà giugno). Lo riferisce La Gazzetta dello Sport parlando di rivoluzione epocale figlia non solo della pandemia, ma anche della volontà di alcuni proprietari che già in passato avevano pensato a un cambio di calendario per evitare le sovrapposizioni con la NFL (ovvero il campionato di football), la lega più seguita negli Stati Uniti, che fino a Natale monopolizza gli ascolti e l'attenzione. Con questo cambio di date la NBA avrebbe campo praticamente libero fino ad agosto visto che la concorrenza della MLB (il campionato di baseball) spaventa molto meno.

F1 - Il capo della commissione medica della Fia, Gerard Saillant, ha parlato della situazione in Formula Uno spiegando che una volta partito il Mondiale non si fermerà più: "Se ci sarà un nuovo contagio, il Mondiale non deve fermarsi. Sarebbe come dire che chiudiamo la metropolitana perché è stato trovato un passeggero positivo. La situazione rispetto a marzo è cambiata, abbiamo un test rapido per la conferma della diagnosi e siamo in grado di isolare e testare le persone che sono state in contatto con un individuo risultato positivo. - continua Saillant a L'Equipe spiegando che ci saranno differenze fra i Gp che si correranno in Europa e in Asia - A Singapore o in Vietnam l'organizzazione sanitaria sarà completamente diversa. Già oggi il governo di Singapore potrebbe costringere l'intero paddock a una quarantena di due settimane prima di accedere alla pista".

PALLAVOLO - Nei giorni scorsi era emerso da una bozza di una ricerca del Politecnico di Torino che la pallavolo era la disciplina sportiva più a rischio contagio da Coronavirus in Italia, addirittura più rischioso di sport di contatto come boxe, calcio o rugby. Un risultato che aveva fatto andare su tutte le furie non solo la Federazione, ma anche molti atleti. Ma, come spesso accade, il risultato che era emersi dalla bozza è stato completamente ribaltato dal giudizio finale della ricerca (di oltre 400 pagine) dal quale emerge che la pallavolo è uno degli sport di squadra dal valore di rischio più basso. In una scala da 1 a 8, come riporta Tuttosport, infatti il volley è fermo al livello 5, mentre il basket è a 7 e addirittura gli 800metri piani dell'atletica leggera è a rischio 8, il massimo.

MOTOGP - Intervistato da La Gazzetta dello Sport il Ceo della Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha parlato del ritorno in pista del motomondiale e della volontà di sfruttare qualunque spiraglio per partire: “Quando tutto è iniziato in Qatar, pensavamo che avremmo potuto risolvere la questione in poche settimane. Poi abbiamo capito che si trattava di un problema enorme, non solo per la MotoGP. Adesso è una nuova sfida, stiamo lavorando a stretto contatto con la FIM (Federazione internazionale motociclistica), la MSMA (l’Associazione dei costruttori), l’IRTA (Associazione dei team) con i quali abbiamo subito trovato un accordo, non solo per quest’anno, ma anche per il futuro. In ogni caso, è il momento più difficile dal 1992. - continua Ezpeleta – Abbiamo diverse possibilità davanti. Una è provare a partite a fine luglio e stiamo mettendo a punto un protocollo di sicurezza e siamo in contatto con i singoli governi. L'intenzione è di provare a disputare 10-11 GP in Europa nella prima parte, con la possibilità di doppie gare nello stesso circuito, con possibile partenza dalla Spagna. Abbiamo bisogno di due settimane per essere precisi, mentre per quanto riguarda le gare extra europee invece decideremo a settembre. Vorremmo disputare dai 10 ai 14 GP in questa stagione”.

NUOTO - Il calendario della stagione del nuoto continua a subire modifiche e perdere pezzi a causa dell'emergenza Coronavirus. Gli Europei di Budapest infatti sono stati rinviati al prossimo anno dopo aver subito un primo spostamento a marzo (da maggio ad agosto) e così si disputeranno nello stesso anno dell'Olimpiade di Tokyo. La competizione continentale si svolgerà sempre in Ungheria dal 10 al 23 maggio del 2021. Dopo questo rinvio l'unica competizione di alto livello rimasta in calendario per quest'anno sono i Mondiali in vasca corta che dovrebbero tenersi, il condizionale è d'obbligo, ad Abu Dhabi dal 15 al 20 dicembre.

CICLISMO - Nel giorno del 20° anniversario della morte dello storico ciclista italiano ed in particolar modo fiorentino, Gino Bartali, l'Unione Ciclistica Internazionale ha comunicato ufficialmente il calendario delle gare in programma nel 2020 che prevederà un'altissima concentrazione di gare quasi in contemporanea a causa degli slittamenti dovuti all'emergenza Coronavirus. Si partirà infatti il primo agosto con le “Strade Bianche” in Italia e si concluderà, sempre nel nostro Paese, il 31 ottobre con il “Giro di Lombardia”. Confermate le date del Tour de France (dal 29 agosto al 20 settembre) che si correrà in concomitanza con la Tirreno-Adriatico. Il Giro d'Italia è invece previsto dal 3 al 25 ottobre e andrà a incrociarsi con molte classiche del Nord (Liegi-Bastogne-Liegi, Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem, Giro delle Fiandre), mentre la Vuelta Espana si correrà dal 20 ottobre all'8 novembre. Questo il calendario completo: 1st August: Strade Bianche (Italy), 5-9 August: Tour de Pologne (Poland), 8 August: Milano-Sanremo (Italy), 12-16 August: Critérium du Dauphiné (France), 16 August: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain), 25 August: Bretagne Classic - Ouest-France (France), 29 August -20 September : Tour de France (France), 7-14 September: Tirreno-Adriatico (Italy), 11 September: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada), 13 September: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada), 29 September -3 October: BinckBank Tour, 30 September: La Flèche Wallonne (Belgium), 3-25 October: Giro d'Italia (Italy), 4 October: Liège-Bastogne-Liège (Belgium), 10 October: Amstel Gold Race (the Netherlands), 11 October: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium), 14 October: A Travers la Flandre (Belgium), 15-20 October: Gree - Tour of Guangxi (China), 18 October: Tour des Flandres (Belgium), 20 October - 8 November: Vuelta Ciclista a España (Spain), 21 October: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium), 25 October: Paris-Roubaix (France), 31 October: Il Lombardia (Italy).

FRANCIA - La Francia è pronta a riaprire le scuole. A differenza di quanto accaduto in Italia, con Conte che ha annunciato il ritorno degli studenti nelle aule a settembre, oltralpe il presidente francese Emmanuel Macron s'è così espresso sul tema: "Progressivamente la settimana prossima riapriremo - ha detto -. Ci saranno classi più piccole e i posti verranno ridotti, ma tutti i bambini hanno bisogno di tornare a scuola. Per un bambino restare 2 mesi a casa, è traumatizzante".

GRAN BRETAGNA - La Gran Bretagna è il secondo paese al mondo per numero di decessi da COVID-19 dopo gli Stati Uniti. Questa mattina, l'Ufficio per le statistiche nazionali ha pubblicato uno studio che rivede verso l'alto il numero di morti in Gran Bretagna: stando ai dati raccolti fino al 2 maggio, sono da registrare 28,272 decessi da Covid-19 in Inghilterra e 1,376 decessi da Covid-19 in Galles. Numeri più alti rispetto a quelli fin qui pubblicati dall'NHS. La cifra totale, stando anche agli ultimi aggiornamenti di Scozia e Irlanda del Nord, è di oltre 32mila morti dall'inizio dell'epidemia.