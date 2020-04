CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio.

TENNIS: Niente "Rogers Cup", almeno al femminile, ad agosto. Gli organizzatori del torneo di Montreal, che quest'anno avrebbero ospitato l'appuntamento Wta secondo l'alternanza con Toronto (dove invece è previsto il Masters 1000 Atp), hanno annunciato il rinvio a data da destinarsi della prova che si sarebbe dovuta giocare fra il 10 e il 16 agosto. Anche se Atp e Wta hanno sospeso tutte le attività solo fino al 13 luglio, il governo del Quebec ha disposto la cancellazione di tutti gli eventi sportivi e culturali fino al 31 agosto. Da qui il passo indietro di Montreal, che però non dispera di poter recuperare più in là il torneo. Resta al momento confermato invece quello di Toronto, previsto nelle stesse date.

BOXE: Sono stati in tutto dieci, fra pugili e tecnici, coloro che sono risultati positivi dopo aver preso al torneo di qualificazione olimpica svoltosi a Londra e interrotto dopo il terzo gjorno, per motivi di sicurezza legati al rischio di contagio. Lo fa sapere il presidente della confederazione europea della boxe olimpica (Eubc), Franco Falcinelli, il cui maggiore rimpianto, come scrive sui social dell'ente "è stato per la mancata adozione di misure preventive contro il Covid-19. Kit di protezione e mascherine non sono stati forniti ai partecipanti. Il distanziamento sociale non è stato minimamente applicato, così come non ci sono state prescrizioni igienico-sanitarie da parte degli organizzatori". Secondo Falcinelli, "in tali circostanze, il risultato avrebbe potuto essere molto peggio di 10 casi positivi di Covid-19".

PALLANUOTO: Lettera aperta a firma di molti pallanuotisti all’indirizzo di Paolo Barelli, presidente della Federazione italiana nuoto. "In questo momento ci sembra giusto sottoporre il nostro pensiero sull’eventuale prosecuzione dell’attività sportiva. Solo ed esclusivamente nel momento in cui le autorità governative e sanitarie autorizzeranno la ripresa delle attività sportive, riteniamo giusto che i campionati ripartano”. Ancora i giocatori dei campionati di Pallanuoto nella lettera al presidente Fin Barelli: “Abbiamo a cuore la regolarità dei campionati che ci vedono impegnati da molti mesi e diamo altrettanta importanza agli accordi circa emolumenti, rimborsi e compensi: annullare i campionati vorrebbe dire mandare in fumo un’intera fetta di economia reale. Proseguire vorrebbe dire dare continuità e non spegnere i riflettori per tanti mesi su uno sport tra i più importanti che nella prossima stagione avrà come culmine le Olimpiadi di Tokyo 2021".

MOTO GP: Anche la Romagna dei motori scende in pista per la lotta al Coronavirus. San Pier Damiano Hospital di Faenza, Struttura Ospedaliera Polispecialistica di GVM Care & Research, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, ha ricevuto un’importante donazione da parte di Fausto Gresini, ex pilota motociclistico romagnolo due volte campione del mondo nella classe 125 durante gli anni ’80, oggi fondatore e manager della squadra corse Gresini Racing. “Questo è un momento drammatico per la vita di tutti noi e abbiamo capito che il tempo è la risorsa più importante tra tutte quelle che ci sono state date. Partecipare in modo concreto al bene delle persone del territorio è stata una scelta spontanea e sentita e sono orgoglioso di poter contribuire di persona, sostenendo uno degli ospedali della zona che sta affrontando in prima linea questa emergenza sanitaria straordinaria, a salvare una vita in più”, commenta Fausto Gresini.