Confermereste Paolo Vanoli in vista della prossima stagione? Votate il sondaggio!

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Pausa Nazionali, tempo di riflessioni. La Fiorentina di Paolo Vanoli in questo momento è salva, anche se, dopo il pari con l'Inter e la precedente vittoria della Cremonese a Parma il margine si è ridotto a soltanto a +2 sulla zona calda. Paolo Vanoli, che ha raccolto una situazione disastrosa a novembre dopo l'esonero di Stefano Pioli, con la squadra ferma a 4 punti e ultima in classifica, sta comunque riuscendo a dare una buona continuità di risultati e nell'ultimo periodo ha avuto il merito di rilanciare calciatori che sembravano "persi" come Luca Ranieri e soprattutto Fabiano Parisi. Per questo, vi chiediamo: confermereste Vanoli anche per la prossima stagione, fiduciosi che la salvezza arriverà comunque, oppure indipendentemente da come andrà a finire vi separereste dall'allenatore di Varese?

Votate qui il sondaggio di FirenzeViola.it: Confermereste Paolo Vanoli?