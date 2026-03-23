Dal viola alla Nazionale: adesso Kean deve trovare la definitiva rinascita

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al momento di Moise Kean e a quello che l'attende adesso in Nazionale. La sua è una stagione in affanno a causa delle problematiche della Fiorentina e dei suoi acciacchi fisici, ma più di una volta il centravanti della Fiorentina si è galvanizzato in azzurro. I numeri con l'Italia continuano a essere strepitosi: Sei reti nelle ultime quattro gare ufficiali, proprio lui aveva battezzato il ciclo Gattuso con un gol all'Estonia, prima di farsi male. E proprio Gattuso ha instaurato col classe 2000 un rapporto particolare: lo ha ascoltato, assecondato e chiamato di continuo in questo periodo di stop, se n'è assicurato il pieno recupero, sempre affidandosi allo staff viola. E Kean ha impostato il suo rientro per arrivare al meglio adesso, a fine marzo.