Ndour e una rinascita fatta di sacrificio: adesso vuol brillare in Under-21

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È stato il focus dedicato a Cher Ndour e al suo ottimo momento in viola uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it. Per il classe 2004 neanche il tempo di festeggiare in spogliatoio con i compagni che è già tempo di pensare alla "sua" Italia Under 21. Sua perché è un pilastro della formazione di Baldini con cui ha già 24 presenze alle spalle dopo un percorso fatto tutto nelle giovanili dell'Italia. Contro Macedonia del Nord e Svezia partirà con ogni probabilità titolare per provare l'assalto al prossimo europeo di categoria. Sotto gli occhi vigili di Giancarlo Antognoni che ne ha sempre parlato bene vedendolo nel gruppo degli azzurrini. A 22 anni, Ndour si sta mostrando al grande calcio.