FirenzeViola Femminile, Bonfantini da probabile partente alla rinascita dentro e fuori dal campo

vedi letture

Sembrava destinata a lasciare la Fiorentina Femminile e invece è arrivata la riconferma. Oltre a quella però la novità è che Agnese Bonfantini sta riacquisendo fiducia in sé stessa tanto da convincere il tecnico svedese Pablo Pinones-Arce a schierarla da titolare e nel suo ruolo naturale sia nella gara contro la Roma sia in quella contro il Parma. In entrambe le occasioni la ragazza non è andata a segno ma è stata protagonista di importante di entrambi i match con giocate che rimembrano ai tempi della scorsa stagione. Anche agli occhi delle compagne Bonfantini sta tornando la calciatrice da cercare per provare a spaccare in due la gara. È successo contro la Roma ed è accaduto nuovamente contro il Parma al Viola Park. A causa delle prestazioni non esaltanti, Bonfantini – dopo aver partecipato alla tournée americana dello scorso autunno – è rimasta fuori dalle convocate del CT Soncin per le gare di qualificazioni al Mondiale brasiliano del 2027.

Naturalmente "c’è ancora domani". E ora per Bonfantini si apre un finale di stagione in crescendo che potrebbero cambiare le carte in tavola. Fermo restando che ci sarà l’intera stagione prossima per convincere il CT Soncin a portarla in Brasile qualora l’Italia Femminile dovesse ottenere il pass per i gironi del Mondiale. Ora c’è la Coppa Italia a cui pensare con la semifinale d’andata persa al Viola Park contro la Juventus e quindi con una rimonta quasi impossibile da provare a portare a casa da Biella. La Fiorentina può contare su una nuova freccia nel proprio arco, risistemata e appuntita e pronta ad essere scagliata contro le avversarie. Pertanto, in casa delle bianconere, Bonfantini è chiamata a riconfermarsi dopo le prestazioni in crescendo dell’ultimo mese con la speranza di poter raggiungere la finale di Coppa Italia e con la lotta verso il piazzamento europeo che rimane difficile ma che sarà portata avanti fino all’ultima partita del campionato.

Anche fuori dal campo le cose sembrano andare piuttosto bene all’attaccante viola. Il suo marchio d’abbigliamento sta crescendo lentamente ma con costanza. Le sue compagne di squadra sono le sue testimonial nonché modelle che indossano i suoi capi sponsorizzati anche sulla pagina Instagram Bonf4 creator design. Nel recente evento organizzato dall’Assocalciatori a Palazzo Vecchio, è stato chiesto alla ragazza di creare qualcosa. Bonfantini si è presentata sul palco del Salone dei Cinquecento con una felpa celebrativa creata ad hoc per l’evento Women4Football. Il periodo difficile sembra essere stato messo alle spalle. Ora per l’esterno viola non resta che concludere la stagione in riva all’Arno nel miglior modo possibile cercando innanzitutto di cancellare quello zero nella casella delle reti segnate in questa stagione.