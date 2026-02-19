Conference League: alla scoperta di tutti gli scontri playoff di questa sera

Torna la Conference League con i playoff d'andata. Andiamo alla scoperta di tutte le sfide di stasera. La serata europea della Fiorentina parte con gli occhi puntati sulla Bosnia Erzegovina, dove il Crystal Palace, clamorosamente non qualificato agli ottavi a causa del pareggio all'ultima giornata contro il Kups, è ospitato dalla Zrinjski Mostar, squadra bosniaca attualmente seconda in campionato con poche chance di fronteggiare con successo la corazzata londinese, che in caso di passaggio del turno può essere una delle possibili sfidanti del club gigliato ai quarti di finale.

In contemporanea al Palace va in campo un'altra grande della competizione: l'AZ Alkmaar, che nella capitale armena Erevan, sfiderà il Noah, club in forte difficoltà nella propria terra rilegato al quinto posto della graduatoria. La vincente della sfida troverà una tra Sparta Praga e AEK Atene dell'ex viola Luka Jovic. Partita di basso rilievo quella tra Kups e Lech Poznan, dove la squadra polacca è favorita sui padroni di casa.

L'ultima partita delle 18:45 vede sfidarsi due squadre che la Fiorentina nel corso del girone di Conference ha incrociato: Sigma Olomouc, squadra con cui la viola ha esordito nella competizione europea portando a casa i tre punti, e Losanna, club svizzero che condannò la Fiorentina a questo playoff.

Alle 21:00 segue Jagiellonia-Fiorentina, con la squadra viola che vola in Polonia senza Kean e Dodo e con 8 Primavera tra i convocati. L'insidia per la squadra gigliata, come sottolineato ieri in diretta su Radio FirenzeViola da Massimo Marianella non sarà il freddo gelido di Bialystok, ma il terreno di gioco, che è stato definito dal noto telecronista come: "Un campo di patate". In caso di successo nella doppia sfida contro lo Jagiellonia la Fiorentina troverebbe una tra Strasburgo e Rakow, rispettivamente prima e seconda del maxi girone di Conference League.

Parallelamente alla squadra allenata da Paolo Vanoli scendono in campo: Omonia Nicosia-Rijeka, KF Drita-Celje e Shkendija-Samsunspor. Tra queste solo due sono arrivate davanti alla Fiorentina nella graduatoria di Conference: il Celje, che affronterà una partita facile, soprattutto per il fatto che fuori casa la squadra slovena non ha mai perso (2 vittorie e un pareggio), e il Samsunspor, decaduta d'Europa che dopo 4 giornate di Conference guidava la classifica, prima di essere sconfitto ripetutamente da AEK Atene e Mainz. Di seguito tutte le sfide playoff di stasera:

Noah (Armenia) - AZ Alkmaar (Paesi Bassi) ore 18:45

Kups (Finlandia) - Lech Poznan (Polonia) ore 18:45

Zrinjski Mostar (Bosnia Erzegovina) - Crystal Palace (Inghilterra) ore 18:45

Sigma Olomouc (Rep. Ceca) - Losanna (Svizzera) ore 18:45

Jagiellonia (Polonia) - Fiorentina (Italia) ore 21:00

Omonia Nicosia (Cipro) - Rijeka (Croazia) ore 21:00

KF Drita (Kosovo) - Celje (Slovenia) ore 21:00

Shkendija (Macedonia del Nord) - Samsunspor (Turchia) ore 21:00

