CONFERENCE, Juve-Uefa canale aperto. ACF aspetta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il caso Juve desta sempre interesse da parte dei lettori di Firenzeviola per le conseguenze che una possibile penalizzazione alla squadra torinese da parte della Uefa avrebbe sulla Fiorentina. Ne è tornato a parlare Tuttosport che ha sottolineato come la Juve speri nella penalizzazione (esclusione dalla Conference?) nella stagione che sta per partire e non eventualmente nelle prossime visto che poi punterebbe alla nuova Champions con una formula con più gare e più remunerativa. Con la Fiorentina spettatrice interessata per capire se sarà in Europa o meno. (LEGGI QUI)