CONFERENCE, Il precedente con il tecnico del Pafos

Fonte: a cura di Niccolò Righi

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, con i viola che domani sera scenderanno in campo per la quarta partita di Conference League. Al Franchi arrivano i ciprioti del Pafos, squadra che soltanto all'apparenza non ha nessun legame con i viola.

Andando a spulciare la carriera del tecnico Juan Carlos Carcedo, infatti, possiamo notare come lo spagnolo sia stato il vice di Unai Emery tra il 2006 e il 2019, seguendolo fianco a fianco nelle varie avventure tra Almeria, Valencia, Spartak Mosca Siviglia, PSG ed Arsenal. Carcedo era dunque presente in quella famosa semifinale di Europa League che la Fiorentina perse contro gli andalusi (3-0 al Sánchez Pizjuán, 0-2 al Franchi). Carcedo ha scelto poi di iniziare una carriera da 'primo violino', passando da Ibiza, al Real Saragozza, fino ad approdare, appunto, al Pafos. (QUI l'approfondimento di FirenzeViola.it sul Pafos).