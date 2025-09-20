Comuzzo, l'intervento, il virus e i chili persi: ora deve uscire dal momento-no

Tra i pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it c'è stato il focus che la nostra redazione ha dedicato a Pietro Comuzzo e al suo momento-no in viola: a fine campionato il difensore viola si è sottoposto ad un piccolo intervento, come è noto, ed è stato diverso tempo fermo, soprattutto prima di riprendere a correre. Ma pronti e via per il ritiro, Comuzzo si è presentato regolarmente ai Viola Park, pur con grande sacrificio e sforzo da parte sua per recuperare il tempo perso e rimettersi al pari dei compagni. Nell'amichevole estiva a Manchester però si è manifestato il secondo problema, un virus invadente e non più contagioso (per questo non ha mai smesso l'attività di gruppo) che lo ha fortemente debilitato e che si è rimanifestato a Torino, nella forma di mal di stomaco che è una delle conseguenze ovviamente. Il giocatore è stato forte in questi mesi (altri giocatori di serie A con le stesse problematiche sono stati fermi a lungo), come detto non si è mai tirato indietro, ma come appreso da FirenzeViola ha perso almeno 4 chili rispetto al suo standard ed è tuttora sotto peso, con controlli continui (anche in questi giorni).