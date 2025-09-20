FirenzeViola Comuzzo in panchina? Meritato riposo dopo i guai fisici e non punizione: ecco come stanno le cose

Difesa verso il cambio di interpreti contro il Como? Pongracic può giocare a centro-destra, lo ha ribadito ieri Stefano Pioli. Così da fare spazio al centro a Pablo Marì o a Viti, nel caso di difesa a tre (a sinistra resta Ranieri) come sembra voler giocare ancora il tecnico. Il tutto per dare un po' di rifiato a Pietro Comuzzo, che viene da mesi complicati in cui non si è mai tirato indietro pur andando incontro ad errori anche marchiani in un paio di occasioni.

Non c'entra il mercato, chiariamo subito. Quella di rimanere è stata una scelta del giocatore e (riguardo all'offerta dell'Atalanta) anche della società ma la sua idea al riguardo è stata sempre la stessa: continuare la sua crescita nella Fiorentina. La verità però è che Comuzzo da fine maggio ne ha passate di ogni dal punto di vista fisico e della salute, pur restando una roccia nel vero senso della parola.

A fine campionato il difensore viola si è sottoposto ad un piccolo intervento, come è noto, ed è stato diverso tempo fermo, soprattutto prima di riprendere a correre. Ma pronti e via per il ritiro, Comuzzo si è presentato regolarmente ai Viola Park, pur con grande sacrificio e sforzo da parte sua per recuperare il tempo perso e rimettersi al pari dei compagni. Nell'amichevole estiva a Manchester però si è manifestato il secondo problema, un virus invadente e non più contagioso (per questo non ha mai smesso l'attività di gruppo) che lo ha fortemente debilitato e che si è rimanifestato a Torino, nella forma di mal di stomaco che è una delle conseguenze ovviamente. Il giocatore è stato forte in questi mesi (altri giocatori di serie A con le stesse problematiche sono stati fermi a lungo), come detto non si è mai tirato indietro, ma come appreso da FirenzeViola ha perso almeno 4 chili rispetto al suo standard ed è tuttora sotto peso, con controlli continui (anche in questi giorni).

Insomma non è il mercato a limitarlo ma una forma fisica non brillante per colpa di questi problemi fisici e di salute che si sono susseguiti, che come detto non gli hanno impedito di scendere in campo, ma che non gli hanno certo lasciato la mente libera da pensieri e in alcuni casi lo hanno costretto ad uscire dal campo. Se dunque domani andrà in panchina per il giocatore non sarà una punizione per gli errori commessi ma uno stacco quasi necessario per riprendersi.