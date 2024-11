COMO-FIO 0-1, All'intervallo decide il bolide di Adli

FirenzeViola.it

All'intervallo la Fiorentina è in vantaggio a Como grazie al gol di Yacine Adli. Il primo tiro in porta arriva al 18', ci prova l'ex Cutrone in transizione veloce ma conclude centrale. Passato qualche attimo di caos, la Fiorentina colpisce al primo tiro in porta: poco più di un minuto dopo, Adli approfitta del buon lavoro di sponda di Beltran e con un destro centrale ma potente sorprende Audero per lo 0-1. I padroni di casa non si scompongono e continuano a costruire, concludendo però con poca efficacia, ed anzi sono i toscani ad andare più vicini al raddoppio, con Kean che conclude però male sotto misura, così come Cutrone che non sfrutta un invito di Paz nel recupero.

Il primo tempo finisce con la Fiorentina avanti.