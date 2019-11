COMMISSO/2, C.s è regalo per Firenze. Alla squadra...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a margine ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, della Cena di Natale delle Glorie Viola che si sta svolgendo in quel di Coverciano: "Ho promesso che la cena di natale 2021 voglio farla al nuovo centro sportivo con le Glorie Viola. Mi hanno detto che di solito i presidenti non vengono a queste cena. Ho lasciato i giovani e la squadra per venire qui. C'era il mio piatto preferito, gli spaghetti con le vongole, e invece sono qui. Spero che siano carichi per domani, abbiamo ancora qualche piccolo acciacco. Non ci sarà Chiesa. Ma siamo comunque tutti uniti per fare meglio. Spero in una vittoria al Franchi. Ci vuole grinta e loro lo sanno. Si può perdere ma non si combatte. Il Centro Sportivo è un regalo a Firenze e alla Fiorentina. Spero che l'Italia mi lasci investire e che tutte le squadre possano fare come ho fatto io. Oggi ho incontrato il sindaco che mi ha detto che metterà il bando a gennaio. Io non so cosa succederà di preciso alla Mercafir, sono preoccupato sul fatto che i miei tempi non siano quelli reali e che siano più corti rispetto a quelli che in realtà servono".