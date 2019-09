COMMISSO, Ripartirà per gli States mercoledì sera

Tornato a Firenze nello scorso fine settimana (venerdì sera era sbarcato a Peretola), Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, si appresta a rientrare negli Stati Uniti, e più precisamente nella sua New York, dopo aver assistito di persona non solo alla partita della prima squadra contro la Juve, ma anche alle partite delle donne e della Primavera. Mercoledì sera la data prefissata da Commisso per imbarcarsi verso gli USA.