COMMISSO, La risposta al dipendente che lo ringrazia

Bella dimostrazione di concordia in seno alla Mediacom, in un momento particolarmente difficile a causa dell’imperversare del Coronavirus negli USA: un dipendente dell’azienda di proprietà di Rocco Commisso, Rick Householder, che lavora da 17 anni nella ditta di comunicazioni americana, ha affisso un cartello nel quale ha tenuto a ringraziare il presidente della Fiorentina per la grande vicinanza che ha sempre mostrato a tutti i suoi dipendenti: “Thank you Rocco for supporting all of us here in Mediacom” il testo del messaggio. Prontamente è arrivata anche la risposta di Commisso a Rick: “Come prima linea che si prende cura dei nostri clienti, vi do merito per aver reso possibile per Mediacom di prosperare. Tu ti prendi cura dei nostri clienti, io farò del mio meglio per prendermi cura di te”.