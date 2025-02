FirenzeViola Come Maat Caprini ha festeggiato l'esordio con la maglia della Fiorentina

Il suo nome è entrato nell'orbita della prima squadra della Fiorentina dopo che Raffaele Palladino lo ha tirato in ballo in conferenza stampa sottolineando come sarebbe stato promosso dalla Primavera di Galloppa viste le grandi qualità mostrate durante la stagione, ora per Daniel Maat Caprini inizia una nuova fase della carriera.

Su Firenzeviola.it nella giornata appena conclusa si sono ripercorsi i passi che hanno portato il classe 2006 fino all'esordio nei minuti finali della partita contro l'Inter giovedì scorsi. Dal rapporto con Kean fino al festeggiamento del traguardo della prima partita con la maglia della Fiorentina cena assieme ai propri cari, padre, madre e fratello con cui ha un rapporto viscerale. Che per Caprini ci possa essere una nuova chance con il Como vista l'assenza di Kean per squalifica?