"Ci sono buone prospettive": Brescianini, le prime parole e la reazione dei tifosi dell'Atalanta

vedi letture

La giornata che sta per andare in archivio è stata quell'acquisto di Marco Brescianini. La Fiorentina ha piazzato così il secondo colpo del mercato invernale, dopo Manor Solomon: l'ex centrocampista dell'Atalanta è arrivato in mattinata al Viola Park, dove ha firmato il suo nuovo contratto col club di Commisso - operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza della squadra di Vanoli - e poi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società: "A una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no. Ora il momento non è dei migliori, ma negli anni, anche grazie ai tifosi, ha sempre dimostrato di voler ambire a stare in alto. Secondo me ci sono buone prospettive per far bene, sia a livello personale che di squadra".

Non banale la reazione dei tifosi della Dea, che non hanno compreso affatto la scelta dei dirigenti orobici di cedere Brescianini a gennaio. Il giocatore è già a disposizione del tecnico e il suo acquisto lascia pensare a una Fiorentina che va avanti sulla strada del 4-3-3, nonostante continuino i rumors che vedono i viola a caccia anche di Baldanzi.