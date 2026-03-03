FirenzeViola Katie McCabe tuona: “Se ci capiterà di giocare contro Israele lo faremo ma siamo a fianco dei palestinesi”

In vista delle qualificazioni mondiali, la storica capitana dell’Irlanda Femminile Katie McCabe ha parlato all’Irish Time della possibilità di poter disputare lo spareggio contro Isreale. Inserite nel girone con Francia, Olanda e Polonia, le ragazze sono state informate della decisione da parte della Federcalcio isolana della possibilità di disputare le due gare con le ragazze isrealiane in caso di qualificazione come seconde nonostante la stessa FAI (la Federazione Irlandese) avesse chiesto alla UEFA di sospendere Israele, sia uomini che donne, da ogni competizione internazionale.

“Sappiamo che a livello umano non è giusto – dice McCabe al quotidiano irlandese -, tutti in Irlanda e al di fuori sarebbero d’accordo con questo. Non abbiamo voce in capitolo sulla questione ma come squadra e cittadini irlandesi capiamo quello che sta accadendo in Palestina”. Tuttavia la capitana ha poi smorzato i toni: “per ora è solo un’ipotesi. L’obiettivo è quello di qualificarci direttamente come prima (Francia permettendo). Speriamo di riuscirci”.

La calciatrice in forza all’Arsenal Women ha poi parlato di mercato. Il suo contratto con le gunners è in scadenza e la ragazza ha già comunicato l’intenzione di non rinnovare. “Ho avuto interesse da altre squadre ma lascio la questione al mio procuratore. – ha proseguito – Fino a fine stagione rimango una calciatrice dell’Arsenal e i tifosi sanno quanto vi sono legata”. McCabe potrebbe essere un’occasione di mercato interessante per i club di Serie A Women, Fiorentina inclusa.