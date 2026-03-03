La Fiorentina cade 3-0 a Udine: chi salvi tra i viola? Vota il sondaggio!

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:00
di Redazione FV

L'ennesima brutta sconfitta della stagione. La Fiorentina perde al Bluenergy Stadium, contro l'Udinese, in una serata in cui tutti si aspettavano e volevano una vittoria, visti i risultati delle concorrenti. Invece arriva un sonoro 3-0 per i friulani, senza storia. Come al solito, FirenzeViola.it invita i propri lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il link:

