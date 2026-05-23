Christensen e una bella risposta all'ultima di campionato: ora quale futuro?
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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato a Oliver Christensen e alla prova offerta ieri in occasione della sfida contro l'Atalanta. Christensen è tornato a Firenze a gennaio dopo aver trascorso metà stagione in prestito secco allo Sturm Graz, squadra in cui ha totalizzato addirittura 23 presenze tra campionato e coppe. Niente male per un calciatore che era considerato una esubero dalla Fiorentina. L’ex Hertha Berlino si è dimostrato fresco, concentrato, reattivo anche in uscita. Ha salvato in più frangenti la Fiorentina. Una serata che molto probabilmente ricorderà prima di tutto lui.
Leggi anche: Christensen para tutto e si prende la standing ovation: un segnale per il futuro
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