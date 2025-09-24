Chi salvi in Fiorentina-Como 1-2? Vota l'ultimo sondaggio di FirenzeViola.it!
Continua il momento negativo della Fiorentina che al Franchi esce sconfitta per 2-1 contro il Como. Dopo essere andati in vantaggio ad inizio primo tempo con Mandragora, i gigliati nella ripresa si sono fatti rimontare dai lariani che prima hanno trovato il pareggio con Kempf e poi, nel finale, sono andati avanti grazie alla rete di Addai. Come dopo ogni gara FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Pioli. Di seguito il link per votare:
Dopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza pauradi Lorenzo Di Benedetto
3 Difesa, ora è la quinta peggiore del campionato. Ma a quattro l'anno scorso media di 0,8 gol subìti
FirenzeViolaOliver Christensen si racconta: "Firenze è un posto del cuore. Con Italiano ho sofferto. Il segreto di De Gea? Le mani"
Angelo GiorgettiSpesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
