CENTROCAMPO, Sfuma Mangala, Viola continua a lavorare su Baturina

Fonte: Dagli inviati a Milano

L'impegno del Lione con l'Everton ha avuto la meglio sulla volontà di Oler Mangala che deve dunque abbandonare l'idea di giocare in Italia, alla Fiorentina. E' stato il presidente del Lione a decidere che il giocatore deve andare in Premier, dove è atteso per le visite. L'affare è sfumato per i viola e la Fiorentina continua a lavorare sulle alternative. Continua il pressing sulla Dinamo Zagabria per Baturina.