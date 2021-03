CENTROCAMPO, Amrabat fuori ma riecco Castrovilli

Dalla conferenza stampa di Prandelli sono emersi alcuni indizi a proposito della formazione della Fiorentina che domani pomeriggio andrà a Benevento. Si attende ancora l'ultimo provino decisivo, ma regna un alone di sfiducia su Amrabat: il marocchino non è ancora recuperato al 100%, e la sensazione prevalente è quella che debba partire dalla panchina. Va meglio invece per quanto riguarda Castrovilli, dichiarato pronto al rientro: per il 10 sembra inevitabile una maglia da titolare. La stessa che avrà quasi certamente Pulgar in regia: al suo fianco, nell'altro posto di mezzala in nettissimo rialzo le quotazioni di Bonaventura, che dovrebbe far riaccomodare in panchina Borja Valero.